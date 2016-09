Megaphone von Hans-Jürgen Linke

Fangen wir an mit einer grundsätzlichen Frage: Wie frei ist der Jazz? Die Evangelische Akademie Bad Boll bietet eine Tagung, die im Rahmen der KulturRegion 2016 am 23. und 24.9. stattfindet und dieser Frage diskursiv, musikalisch und multimedial nachgehen wird. Die Tagung bringt Musiker, Musik-Liebhaber, Künstler aller Sparten, Kritiker und Wissenschaftler zusammen und spannt ihr thematisches Feld von Louis Armstrong bis zu Coltranes Ascension, dessen Erscheinen vor 50 Jahren ein entscheidendes Datum für den Free Jazz war.

www.ev-akademie-boll.de



Steve Mead, EJN Award 2016Zum 6. Mal lobt das Europe Jazz Network (EJN) einen Preis für „Adventurous Programming“ aus. In diesem Jahr ist Steve Mead, stellvertretend für das ganze Team des Manchester Jazz Festivals als dessen künstlerischer Leiter, der Preisträger. Der Preis wurde im Juli bei der Festivaleröffnung in der Manchester Town Hall überreicht.

www.manchesterjazz.com



Verstorben ist Claus Ogerman, 1930 geboren im oberschlesischen Ratibor, nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst nach Nürnberg und 1959 weiter nach New York gezogen. Als Komponist, Arrangeur und Pianist arbeitete er mit und für unter anderem Kurt Edelhagen und Max Greger, Billie Holiday, Chet Baker, Stan Getz, Oscar Peterson, Frank Sinatra, zuletzt Diana Krall und schrieb auch etliche Orchesterwerke.



Der bedeutendste ,,niederländische Preis im Bereich Jazz und improvisierte Musik heißt Buma Boy Edgarprijs. Er ging diesmal an den Bassisten Wilbert de Joode und hat zur Folge, dass Wilbert neben dem Preisgeld und einer Skulptur von Jan Wolkers die Chance erhält, einen Abend im Amsterdamer Bimhuis am 7.12. zu kuratieren. Nicht übel.



Der Essener Jazz Pott ist ebenfalls ein bedeutender Preis – und sein 19. Träger ist der Schlagzeuger Jochen Rueckert, dessen Arbeit das Jazzmagazin Ihres Vertrauens in dieser Ausgabe exemplarisch vorstellt. Rueckert hat bisher an ungefähr 80 Alben mitgewirkt, arbeitete unter anderem mit Bands wie Root ’70, dem Marc Copland Trio oder der Mark Turner Band, mit Madeleine Peyroux, John Abercrombie und Tim Hagans. Zum Preisträgerkonzert am 24.9. im Essener Grillo-Theater begleiten ihn Walter Smith III, Lage Lund und Orlando LeFleming.



The Power of Black Music war das Buch, das Samuel A. Floyd Jr. bekannt machte, genauso wichtig aber war seine kommentierte Bibliografie zum Thema und eine lange Reihe von Essays. 1937 in Tallahassee, Florida, geboren, wurde er erst Musiker, dann Musikforscher und begründete 1983 das Center for Black Music Research am Columbia College in Chicago. Am 11. Juli ist er gestorben.



Herbert Joos © Hans KumpfDer „Sonderpreis für das Lebenswerk“ beim Landes-Jazz-Preis Baden-Württemberg geht an den Trompeter und Flügelhornisten Herbert Joos. Die Auszeichnung, die bisher Eberhard Weber und Wolfgang Dauner zuteilwurde, wird am 20.1.2017 im Stuttgarter Theaterhaus überreicht im Rahmen eines Konzerts, für das Joos die Patchwork-Komposition Change of Beauty geschrieben hat.



Auf dem Pori Jazz Festival im südwestlichen Finnland wurde Kalle Kalima mit dem erstmals verliehenen Ted Curson Award ausgezeichnet. Der Preis ist nach dem amerikanischen Trompeter benannt, der seit den 60er Jahren das Festival in Pori mit geprägt hat. Die Begründung für die Preisvergabe hebt besonders den freien Ausdruck und die Verbindung von Jazz und Rock in Kalimas Musik hervor. Wir versuchen, uns das auf Finnisch vorzustellen, und rufen Kalle ein lautes „Onnittellut!“ zu.



Ronin? Wer ist das und was soll das? Na los, kann doch nicht so schwer sein. Wer eine zutreffende Antwort weiß, schreibt sie Matana Roberts © Paula Courtelektronisch an jazz@jazzthetik.de oder analog an JAZZTHETIK, Frie-Vendt-Straße 16 (Hinterhaus), 48143 Münster – und hat die Chance, zwei Karten für das Enjoy Jazz Festival im Rhein-Neckar-Raum zu gewinnen, entweder für Promises am 16.10. in der Alten Feuerwache Mannheim oder für Matana Roberts am 23.10. am selben Ort. Bitte nicht vergessen, Bescheid zu tun, für welches Konzert Karten genehm wären. Jeglicher Rechtsweg ist, wie üblich, ausgeschlossen.



Der Chefdirigentenposten der NDR Bigband ist, seit der große Dieter Glawischnig diesen Job in gewisser Weise kreierte, einer der interessantesten im zeitgenössischen Jazz in Europa. Der Trondheimer Geir Lysne hat ihn jetzt. Am 28. September kann man ihn übrigens mit Michael Wollny und dem Norwegian Wind Ensemble, dem er das Improvisieren beibringt, in der Alten Oper in Frankfurt erleben.



André Clergeat, Musikkritiker, Produzent und Fotograf, gehörte 1949 zu den Mitbegründern des Hot Club de l’Université de Paris und zu den Veranstaltern des Festival International de Jazz. Er arbeitete in den 50er Jahren für die französische Abteilung des amerikanischen Labels Pacific, war Chefredakteur der Zeitschrift JAZZ HOT und Mitbegründer der Académie du Jazz. Er starb am 23. Juli in Suresnes.



Eine Studie des deutschen Kulturrats, die Kulturstaatsministerin Grütters Ende Juni vorstellte, macht klar, dass von einer Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im Kulturbetrieb keine Rede sein kann – was die Situation in der Bildenden Kunst, im Filmgewerbe und, wie häufig schon thematisiert, auch in der Musikbranche betrifft. Monika Grütters kündigte an, einen Runden Tisch zum Thema einzuberufen, der Ideen zur Verbesserung der Situation entwickeln soll.

www.kulturrat.de



Barry GuyKomponist, Bandleader und Bassist Barry Guy, unter anderem Gründer und Leiter des London Jazz Composers Orchestra und gleichermaßen in improvisierter Musik wie Kammermusik und historisch informierter Aufführungspraxis zu Hause, wurde im Juli von der Middlesex University in London mit der Ehrendoktor-Würde bedacht. Jauchzet, frohlocket!



Ist das ein Zahlendreher? Oder kann es sein, dass Esteban Castro im zarten Alter von 13 Jahren die Parmigiani Montreux Jazz Festival Competition gewonnen hat? Eigentlich kann das nicht geschehen sein, aber es ist. Der jüngste Pianist, der je an diesem Wettbewerb teilgenommen hat, hat ihn im Juli gewonnen. Jury-Vorsitzender war Yaron Herman, und die Latte lag nicht niedrig. Okay, Esteban Castro hat schon mehrere Preise gewonnen und ist Stipendiat der Manhattan School of Music. Den zweiten und dritten Platz belegten Guy Mintus aus Israel und Casimir Liberski aus Belgien. Die drei werden vom 18. bis 26.11. an der Montreux Jazz Academy teilnehmen.



Das Dortmunder domicil eröffnet am 2.9. eine Ausstellung mit Jazz-Fotografien aus NRW. Zu sehen sind Arbeiten von Jana Heinlein, Sven Thielmann, Elina Essex, Christoph Giese, Heinrich Brinkmöller-Becker, Gerhard Richter, Peter Tümmers, Lutz Voigtländer und Christian Westphalen. Um 20 Uhr spielt Kathrin Scherer dort mit ihrem Trio Momentum.

www.domicil-dortmund.de



Peter Sadlo, geboren 1962 in Zirndorf, war kein Jazzmusiker, aber als Musiker und Lehrender dafür mitverantwortlich, dass es heute in Deutschland eine ganze Reihe hervorragender Schlagzeuger gibt. Er lehrte ab 1983 an der Hochschule für Musik und Theater in München, wurde 1990 ans Mozarteum in Salzburg berufen und war vor allem für seine mitreißenden Solo-Konzerte bekannt. Überraschend verstarb er im Juli in München.



Kudsi ErgünerDer Nay-Spieler Kudsi Ergüner wurde in Istanbul von UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokova als Artist For Peace ausgezeichnet. Kudsi Ergüner hat in Paris Musik und Architektur studiert, zahlreiche Bühnen- und Filmmusiken geschrieben und eingespielt, mit Jazzmusikern gearbeitet und sieht sich als Bewahrer und Erneuerer der türkischen Musik und der Sufi-Traditionen.



Den Ingolstädter Jazzförderpreis bekommt diesmal zum Auftakt der Ingolstädter Jazztage im November Simon Mack. Der 1992 in Schrobenhausen geborene Pianist gehört zu den gefragten Jazzmusikern der Region.



Der JTI Trier Jazz Award ging diesmal an den finnischen Pianisten Iiro Rantala, der sich mit einem Solokonzert zwischen Bach und den Beatles zum Auftakt des Mosel Musik Festivals dafür bedankte.



Der Jazzpreis Bremen wird in diesem Jahr in der Kategorie Jazz & Electronics vergeben. Wie üblich sind Bewerbungen nicht möglich,

stattdessen werden die Kandidaten von einer Jury nominiert, aus den Nominierten werden drei Finalisten ausgewählt und treten zum Wettspielen am 23.9. im Schlachthof an, einer wohlbekannten Bremer Location.

www.jazzpreis-bremen.de









Die Berliner Konzertreihe Serious Series, die seit Mai 2016 existiert, mittlerweile vom Senat gefördert wird und in den Uferstudios im Wedding zu Hause ist, geht vom Kathrin Pechlof14. Bis 16.9. in eine neue Runde. Zu hören sein werden Christopher Dell und Christian Lillinger mit einer Performance Lecture, das Petter Eldh Quintett, das Projekt Jump With Me der Choreografin Rosalind Goldberg, Jason Seizers Cinema Paradiso, das Trio Pedesis und das Kathrin Pechlof Trio, mit erlauchten Gästen zum Sextett erweitert.

www.seriousseries.de



Andromeda Mega Express Orchestra © Christoph SoederDas Solistenensemble Kaleidoskop und das weithin bekannte Andromeda Mega Express Orchestra werden beide zehn Jahre alt und wollen am 25. und 26.9. im Berliner Radialsystem eine zweitägige Dada-Gala zelebrieren, die den 100. Jahrestag der Geburt Dadas aus dem Geist des Zivilisationsbruchs (vulgo: Erster Weltkrieg) begeht. Näheres dazu auf den einschlägigen Websites www.kaleidoskopmusik.de, www.andromedameo.com und

www.radialsystem.de



Die koreanische Sängerin, Komponistin und Pianistin Younee geht mit ihrem Klavier und dem Repertoire ihres aktuellen Albums My Younee © Na Young Lee Piano auf Tour. Soeben (28.8.) war sie in Seelze bei Hannover zu hören, es folgen Konzerte unter anderem in Dorsten (2.9.), Bad Mergentheim (4.9.), Allensbach (28.9.) und Bonn (4.10.). Weitere Termine auf der Website.

http://younee.com



Anna Thalbach © HR WDRWährend das Jazzfestival Usedom in diesem Jahr eine Pause einlegt, feiert das nah verwandte Usedomer Musikfestival vom 24.9. bis 14.10. Schwedens Musikkultur – unter anderem mit der Sopranistin Ann Hallenberg, der Schauspielerin Anna Thalbach mit dem Boulanger Trio, Gidon Kremer, Kristjan Järvi, dem Pianisten Jan Lisiecki und der NDR Elbphilharmonie unter Thomas Hengelbrock.

www.usedomer-musikfestival.de



Ein virtueller Wettbewerb? Wie soll denn das gehen? Es ist, zugegeben, nicht ganz einfach, aber es gibt ihn trotzdem, den 7. Virtual Jazzclub, und er richtet zum ersten Male einen Global Online Jazz Contest aus. Die Antwort auf die Frage, wie das funktioniert, würde den bescheidenen Rahmen des Megaphons sprengen. Darum sei hiermit auf die Website verwiesen.

www.7virtualjazzclub.net





Das Berliner JazzFest präsentiert sich in diesem Jahr in einer Extended Version mit zwei Vorveranstaltungen. Insgesamt werden vom 1. Mary Halvorson bis 6. November sechzehn mehrköpfige Formationen und fünf Duo-Kombinationen auftreten, und gar manches wird dort einmalig zu erleben sein. Ein großer Teil der eingeladenen Musiker und Musikerinnen wird aus den USA kommen; sie werden in Berlin auf die europäische und die regionale Szene treffen. Schon mal ein paar Namen? Gut. Mary Halvorson, Jack DeJohnette, Alexander von Schlippenbach, Evan Parker, Michael Schiefel, Joshua Redman, Brad Mehldau, Julia Hülsmann, Anna Lena Schnabel, Charlotte Greve, Mette Henriette. Das muss erst einmal reichen. Am 26.9. wird das Programm bekanntgegeben.

www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/jazzfest/ueber_festival_jazz/aktuell_jazz/start.php





Sidney EllisDie Jazznacht Hürth wartet am 1.10.an den diversen Spielstätten des Bürgerhauses (Römersaal, Untergeschoss, Clubraum, Gastronomie und sogar an der Theke) mit einem opulenten Programm auf. Unter anderem mit den Jive Sharks, dem JJO Jugendorchester mit Silvia Droste und Frederik Köster, Sidney Ellis und den Midnight Preachers oder dem famosen Tobias Hoffmann Trio. JAZZTHETIK verlost 5 x 2 Eintrittskarten an Leser, die uns schreiben, die wievielte Jazznacht in diesem Oktober dort geboten wird. Per Mail an jazz@jazzthetik.de oder in Papier an JAZZTHETIK, Frie-Vendt-Straße 16 (Hinterhaus), 48143 Münster oder via facebook: www.facebook.com/jazzthetik – der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.jazzclub-huerth.de





Stanley Clarke eröffnet mit seiner aktuellen Band in der Stadthalle das Jazzfestival Neuwied am 4.11., es folgen das Renaud García-Fons Trio, Lars Danielsson mit Marius Neset und Morten Lund sowie das Tingvall Trio.

http://jazzfestival-neuwied.de





Und nicht vergessen: Die 40. Leipziger Jazztage vom 29.9. bis 8.10. Ein riesiges Jubiläumsprogramm, bekannte und Meshell Ndegeocello(noch) weniger bekannte Namen, miteinander kombiniert oder konfrontiert, die Schönen Künste als Rahmenthema, die eigene Geschichte und ihre Exponenten stets im Blick. Verschiedene Spielorte, Tänzerinnen und Sänger, Shakespeare und Munch, Wunderkammer und Spelunkenorchester.

www.jazzclub-leipzig.de/jazztage/



Michael Schiefel © Joerg Grosse GeldermannDie Jazzmeile Thüringen ist weit mehr als eine Meile lang, auch wenn man berücksichtigt, dass es Meilen unterschiedlicher Länge gibt. Zwischen Weimar, Erfurt, Arnstadt, Eisenach, Jena, Saalfeld, Zickra und Ilmenau liegen sicher etliche davon. Auch die zeitliche Länge der Jazzmeile ist beachtlich, da sie am 30.9. beginnt und erst am 27.11. wirklich endet. Im Hinblick auf ihre zeitliche und räumliche Ausdehnung hat die Jazzmeile Thüringen also einiges zu bieten. Was das im Einzelnen ist, findet sich auf der Website des immer noch weiter wachsenden Festivals.

http://jazzmeile.org/home.html





Im Emblem des Internationalen Jazzfestivals in Leibnitz, südlich von Graz gelegen, bilden Trauben und Noten Tia Fuller © Keith Majoreinen engen grafischen Zusammenhalt, was durch den Obertitel „Jazz & Wein“ gerechtfertigt ist. Das Festival selbst ist erst nach der Lese zu erleben – es sei denn, es gibt noch Spät- oder gar Beerenauslese – nämlich vom 13. bis 16.10. Erwartet werden Chico Freeman im Duo mit Heiri Känzig, The Bad Plus, das Tia Fuller Trio, Vanessa Rubin und ihre Band, das Hadar Noiberg Trio, Gypsy Fire und das Fabulous Austrian Trio (FAT).

http://jazzfestivalleibnitz.at/







Roscoe MitchellIn Schorndorf im Club Manufaktur ist am 30. September Roscoe Mitchell solo zu hören und drei Wochen später das Charles Gayle Trio mit Ksawery Wójciński (b) und Max Andrzejewski (dr).

www.club-manufaktur.de





Jubiläum in Wels: Music Unlimited wird 30 und präsentiert aus diesem besonderen Anlass auch ein besonderes Programm, zu dem sich vom 11. bis 13.11. Musikerinnen und Musiker aus 16 Nationen mit ihrem ebenso international zusammengesetzten Publikum zusammenfinden, um im Alten Schlosshof die hohe Kunst des Zuhörens und ein anregendes Spannungsverhältnis von Kontinuität und Neuerung zu befördern. Joelle Leandre

www.waschaecht.at



Das Hessische Jazzpodium findet in diesem Jahr vom 29.9. bis 2.10. in Darmstadt in der Bessunger Knabenschule statt. Der Hessische Jazzpreis wird dortselbst am 1.10. an das Contrast Trio verliehen.

www.foerderverein-jazz.de