Megaphone von Jan Kobrzinowski

Moers’ bisheriger Festivalchef Reiner Michalke verlässt bedauerlicherweise den Ort seines jahrzehntelangen erfolgreichen Wirkens. Er verabschiedet sich nicht im Zorn (obwohl er allen Grund dazu hätte). Seine Abschiedsworte machen uns traurig und ärgerlich. Eins ist klar, lieber Reiner: Moers wird ohne Dich nicht mehr dasselbe sein!



Wadada Leo SmithDie Kuratoren vom Hammer Museum in Los Angeles vergaben kürzlich einen der Mohn Career Achievement Awards an Wadada Leo Smith. Der Trompeter erhielt 25.000 Dollar für „brilliance and resilience“, herausragende Leistungen als Musiker und seine Arbeit als Lehrer und Mentor für jüngere Künstler in L.A. – Gratulation!



Der New Yorker Künstler und Jazzpianist John Fischer ist tot. Er starb am 17. August in New York. John Fischer © Hans KumpfFischer war Musiker, Komponist und Pionier auf dem Gebiet Computerkunst.



Bobby HutchersonZu früh ging am 15. August einer der Wegbereiter des modernen Jazz-Vibrafons, Bobby Hutcherson, von uns. „Musik ist wie der Wind“, zitierte er seinen Weggefährten Eric Dolphy. „Du weißt nicht, woher sie kommt, du weißt nicht, wo sie hingeht. (...) Alles, was du tun kannst, ist, in ihre Sphären einzutauchen und dich forttragen zu lassen.“ In diesem Sinne: Gute Reise, Bobby!



Gewinnspiel zum Jazzville Festival (19. bis 21.5.2017, Obacht: Der ursprüngliche Termin im November wurde auf den sonnigen Wonnemonat verschoben). JAZZTHETIK verlost drei Festivalpässe mit Unterbringung in der Kategorie D. Gewinne gehen an die ersten drei richtigen Antworten, die uns per Post an Jazzthetik, Frie-Vendt-Str. 16, 48153 Münster, oder E-Mail an: jazz@jazzthetik.de erreichen. Unsere Gewinnfrage: Wie ist der Titel der sonnigsten Jazz-Filmdokumentation des 20. Jahrhunderts? (Rechtsweg und JAZZTHETIK-Mitarbeiter ausgeschlossen.)

Und noch eine Verlosung: Das Axel Fischbacher Quintet präsentiert seine Version der Musik von Charlie Parker am 1.11. in Ratingen, am 3.11. in Krefeld, am 5. und 6.11. in Neuss. Fischbacher meinte gleich nach den Aufnahmesessions seiner Band: „Charlie Parker gehört auf Vinyl.“ So geschah es. JAZZTHETIK verlost die LP. Die ersten drei richtigen Antworten per Post an JAZZTHETIK, Frie-Vendt-Str. 16, 48153 Münster, oder Mail an jazz@jazzthetik.de auf unsere Gewinnfrage siegen: In welchem Titel eines bekannten Charlie-Parker-Stückes geht es um den Genuss von Kernobst? (Rechtsweg und JAZZTHETIK-Mitarbeiter ausgeschlossen.)

Am 18. Juli erlag Anne Ward mit nur 67 Jahren einem Herzanfall. Die vielbeachtete Komponistin, Sängerin, Pianistin und Perkussionistin war mit ihrem Joyful Noise und als Pädagogin der AACM School of Music unterwegs.



Das 39. Jazzfestival Neuwied steht ganz im Zeichen kapitaler Bassisten: In der Stadthalle Neuwied treten gleich drei Vertreter Renauld Garcia Fonsverschiedener Stile mit ihren Ensembles auf: das Renaud García-Fons Trio, Stanley Clarke und Lars Danielsson mit Marius Neset und Morten Lund. Zum Abschluss steht mit dem Tingvall Trio Deutschlands kommerziell erfolgreichstes Klaviertrio bereit. www.jazzfestival-neuwied.de



Der Neue Deutsche Jazzpreis 2017 wird am 7./8.4.2017 vergeben. Die Bewerbungsphase für den Wettbewerb läuft. Neue Kuratorin ist Norma Winstone.

Trans4Jazz Ravensburg wird eröffnet durch Lizz Wright; Klaus Doldinger bringt nicht nur seinen Christian ScottPassport mit, sondern auch Uwe Ochsenknecht. Christian Scott ist der kommende Superstar an der Trompete, Bill Evans kommt recht rockig um die Ecke. Dazu: Level 42, Dieter Ilg, Natalia Mateo, Stick Men Tony Levin, Jumaa, Girls In Airports.

Jean-Baptiste Frédéric Isidor Thielemans, genannt „Toots“, war nicht nur ein Großmeister der Jazz-Mundharmonika, sondern auch einer der gefragtesten Studiosolisten des internationalen Musikbusiness. Er starb am 22. August im biblischen Alter von 94 Jahren. Die Welt verliert einen großartigen Musiker und warmherzigen Menschen.



Drei Wochen lang dreht sich in Ludwigsburg alles um den Jazz. Im China MosesScala gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm, mit Jam Sessions, Late Lounge, entspanntem Jazz-Brunch. Um das besondere Erlebnis dieser Thementage rund zu machen, bietet das Scala Restaurant Frl. Cluss eine spezielle frische Crossover-Küche.

IMPAKT, das Kölner Kollektiv für improvisierte und aktuelle Musik, feierte am 5.10. die Gründung eines eigenen Labels im Stadtgarten. Mit IMPAKT Records gibt es nun eine Onlineplattform für frei improvisierte Musik in Köln, die hochwertige Dokumente des entsprechenden Schaffens öffentlich zugänglich macht.

Eskelin © Manuel WagnerUnerhört! Vom 19. bis 27.11. ist Zürich (mit angeschlossen ist „Jazz in Winterthur“) Schauplatz von diversen Konzerten mit vorwiegend Schweizer Musikern sowie internationalen Gästen. Die Organisatoren des unerhört vielfältigen Festivals rufen auf zum Gang durch Zürcher Kulturräume.

Das Contrast Trio aus Frankfurt erhielt den Hessischen Jazzpreis 2016. Kunst- und Kulturminister Boris Rhein zeichnete mit Yuriy Sych, Timothy Roth und Martin Standke „eine noch junge, energiegeladene und dennoch schon sehr erfahrene Jazzformation“ aus. Der Preis ist mit stattlichen 10.000 Euro dotiert.



Einer der innovativsten Jazz-Fotografen, den wir in unseren Reihen haben, JAZZTHETIK-Mitarbeiter Žiga Koritnik, Paul Lovens © Ziga Koritnikstellt Jazz-Fotos der besonderen Art in der Schillerstraße 106 in Berlin-Charlottenburg aus. Bis zum 6.11. präsentiert der Künstler absolut sehenswerte ungewöhnliche Schwarz-Weiß-Porträts unter dem Titel Jazzy-ga!

Jazz@Undesigned: „Trotz der allgegenwärtigen Präsenz kommerzieller Pop- und Rockmusik ist Jazz nach wie vor ein wichtiger künstlerischer und experimenteller Gegenentwurf zum Mainstream.“ Gut zu wissen, dass nicht nur wir das so sehen. Die Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung fördert seit 2016 einmal jährlich junge Jazzmusiker bis 27 mit einem Auftrittsstipendium. Diese können sich bis zum 31.1. für das nicht-öffentliche Vorspiel im Werner Richard Saal in Herdecke bewerben.

Das 26. Internationale Jazz Festival Münster 2017 und sein Veranstalter Fritz Schmücker überraschen uns, wie gewohnt, vom 6. bis 8.1.2017 wieder mit einer geballten Ladung Jazz und – das wird uns weniger überraschen – ganz sicher wieder mit einem schon bei Bekanntgabe des Programms ausverkauften Haus. Tipp: Thermosflasche und Stullen einpacken und gleich zum VVK-Beginn am 15.11., Punkt 10 Uhr in die Schlange an Münsters Theaterkasse stellen, denn: Schlangestehen ist geil! Telefon 0251-5909-100 oder online: www.theater-muenster.com / www.jazzfestival-muenster.de



Und noch mal NRW: ein historischer Moment. Am 8.9. gab es eine Anhörung im Landtag zum Thema Jazz in NRW. In Anwesenheit von Ministerin Christina Kampmann schenkte man den Sachverständigen Reiner Michalke (Stadtgarten, Köln), Waldo Riedl (Domicil, Dortmund), Prof. Joachim Ullrich (MHS Köln) sowie der Saxofonistin Angelika Niescier Gehör.



J Keys + Sticks © Thomas J. KrebsAZZ - live, keys & sticks – die Artsession der Münchner Unterfahrt lädt ein zur Vernissage einer Fotoausstellung von Thomas J. Krebs. Am 13.11. um 19 Uhr gibt es eine werkbegleitende Einführung von Carsten Neff und Piano-Improvisationen von Cornelius Claudio Kreusch. TJ Krebs ist seit Ende der 70er Jahre auf Jazzkonzerten unterwegs. Neben eindrucksvollen Live-Fotos sieht man Aufnahmen seines Projekts Keys & Sticks, das ausgewählte Pianisten mit Mini-Piano und Drummer mit Maxi-Drumsticks porträtiert.



Wir gratulieren. NRW-Kulturministerin Christina Kampmann hat die Preisträger des mit 7500 Euro dotierten Janning TrumannFörderpreises des Landes NRW für junge Künstlerinnen und Künstler 2016 bekanntgegeben. Darunter ist der junge Jazz-Posaunist Janning Trumann. Die Verleihung findet am 14.11. im LWL-Museum in Münster statt.



Anhänger des ausgeflippten Progressive-Rock-Jazz der 70er trauern um Gong-Gründungsmitglied Gilli Smyth. Sie erlag einem langen Leiden im Alter von 83 Jahren.



Don Buchla, neben Robert Moog einer der Erfinder und Revolutionäre des Synthesizers, ist am 16. September gestorben. Er war etwa zur gleichen Zeit wie Robert Moog, 1963, an der Entwicklung der ersten Synthesizer beteiligt und hatte großen Einfluss auf die elektronische Musikszene.



Roland Spiegel betrachtet den Jazz als eine Gegenbewegung zu Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und erklärt ihn zum Gesellschaftsmodell. Jazz war Weltmusik, bevor es diesen Begriff überhaupt gab, sagt Spiegel – und modifiziert Rosa Luxemburg: „Freiheit ist auch und gerade die Freiheit der Anders-Klingenden.“ Der Journalist betont die generationenübergreifenden Aspekte des Jazz und hebt hervor, dieser sei heute genauso relevant wie früher, weil Rücksicht, Respekt, Toleranz, Ohren für andere und ein Ablegen der Selbstherrlichkeit unser alltägliches politisches Leben inspirieren könnten.



Herzlichen Glückwunsch, lieber Rolf Kühn, zum 87.! Wer kann schon als deutscher Jazzmusiker von sich behaupten, in der Carnegie Hall gespielt zu haben, Nachbar von Billie Holiday sowie auf Coltranes Trauerfeier gewesen und seinerzeit mit Chet Baker in eine Drogenkontrolle geraten zu sein. „Es wird immer besser“, sagte Kühn unlängst im Interview und sucht immer noch nach neuen Herausforderungen.



Jazz?! – 23. UDJ-Jazzforum. Am 17. und 18.11. verspricht die Union Deutscher Jazzmusiker im Stadtgarten Köln mit Vorträgen, Diskussionen, Workshop-Angeboten und Konzerten (Rolf Kühn Unit, Killing Popes, Pegelia Gold, First Circle) ein echtes Highlight für das jazzaffine Publikum. Themen sind u.a. das Europäische Jazzzentrum Köln und bundespolitische Perspektiven für den Jazz. Günter Lenz und Rolf Kühn berichten aus den Anfangsjahren des Jazz in Deutschland. Im Panel „Jazz und Gesundheit“ gehen Experten der Frage nach, wie Jazz und Improvisation auf Wohlbefinden und psychosomatische Gesundheit wirken können.

Hilfe für George Mraz. Der legendäre tschechische Bassist musste sich im Juli einem schweren Eingriff an der Bauchspeicheldrüse unterziehen und erlitt danach noch einen Herzanfall. Zu allem Überfluss traten noch weitere kritische Komplikationen ein. Ihm und seiner Frau Camilla kann man helfen unter:

Doldinger, das Jubiläumsalbum, wurde im Oktober mit dem German Jazz Award Gold ausgezeichnet. Bereits erschienen ist nun auch die LP-Version des Albums mit zwei Bonustracks mit der alten Motherhood (mit Udo Lindenberg und Lothar Meid). Apropos Ehrung: Klaus Doldinger erhielt eine Gastrolle beim Dreh der Tatort-Folge Wacht am Rhein (Ausstrahlung 2017).



12 Points war und ist eine der wichtigsten Bühnen für neue Talente des europäischen Jazz. Schauplatz der 11. Ausgabe des originellen Festivals, ausgetragen jedes Jahr in Partnerstädten von Irlands Metropole Dublin, ist das dänische Aarhus, die europäische Kulturhauptstadt 2017. In Zusammenarbeit mit dem Aarhus Jazz Festival sowie JazzDanmark werden wieder zwölf junge, aufstrebende Acts ausgesucht. Bewerbungen bis 31.1.17.

„Adventurous Programming“ – genügend Abenteuerlichkeit wurde dem Manchester Jazz-Festival bescheinigt. In diesem Jahr ist der Nachfolger von Moers (2015), Jazz em Agosto (2014), Bimhuis (2013) und 12 Points (2012) Gewinner des 5. Europe Jazz Network Award. Die EJN-Juroren belohnten das Festival für die Unterstützung junger Talente und des Jazz aus Englands Norden. Cheers!



Die britische Jazzgemeinde, deren fester Bestandteil John Ellson seit mehr als drei Jahrzehnten war, trauert um einen ihrer bedeutendsten Behind-the-scenes-Instigators. Der Produzent und Promoter starb am 17. September an einem Herzinfarkt.



Daniel Lozakovich © A. WangOb im Jazz auch bald Wunderkinder ausgezeichnet werden? Der 15-jährige schwedische Geiger Daniel Lozakovich erhielt im Rahmen des Usedomer Musikfestivals den mit 5.000 Euro dotierten Usedomer Musikpreis 2016.

Der Spielstätten-Programmpreis Applaus (Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten) der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien vergibt konkrete finanzielle Unterstützung an Clubbetreiber. Die im Oktober in Köln durch Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters prämierten Clubs standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. www.initiative-musik.de/applaus2016.html



Die 16. Jazztage Dresden präsentieren lebende Legenden: Al Jarreau, Klaus Doldinger und Chris Barber. Abgesehen von luxuriösen Arrangements und edlem Jazz, Al Jarreau den Gewandhaus und ACHAT Comfort dem wohlhabenderen Jazzfan offerieren, kann man in Dresden und Umgebung vom 4. bis 13.11. aber auch zahllose weniger glamouröse, vielleicht umso interessantere Club-Acts genießen.

Der Verband unabhängiger Musikunternehmen e.V. (VUT), der kleine und mittelständische Musikunternehmen und selbstvermarktende Künstler/innen vertritt, wählte auf den VUT Indie Days im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg einen neuen Vorstand (Vorsitz: Christof Ellinghaus, City Slang). Man sieht im Vorschlag der Europäischen Kommission zur Reform der Urheberrechtsrichtlinie, der in Brüssel veröffentlicht wurde, einen ersten Schritt in die richtige Richtung.



Ava MendozaDas innovative Eintagesfestival Akut bietet am 19.11. in seiner 19. Auflage drei hochinteressante Formationen des jungen Jazz: Grünen mit Achim Kaufmann, Robert Landfermann und Christian Lillinger, Die Glorreichen Sieben mit Kalle Kalima und die Ava Mendoza Group mit Mette Rasmussen und Chris Corsano. Frankfurter Hof, Mainz.

Die Initiative Musik fördert 35 Projekte mit 360.000 Euro. In der 35. Förderrunde werden 32 Künstler- und drei Infrastrukturprojekte aus zehn Bundesländern unterstützt. Jurorin Silke Eberhard: „Wanja Slavin ist einer der spannendsten Saxofonisten der aktuellen Jazzszene – jenseits der Soße: also Nahrung für die Zukunft!“ Die Projektmittel für die Künstler- und Infrastrukturförderung stellt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Verfügung. Die Initiative Musik wird getragen von GVL, Deutschem Musikrat und GEMA.





Robert LucaciuDer Kontrabassist und Komponist Robert Lucaciu hat den Leipziger Jazznachwuchspreis 2016 erhalten. Der von der Marion-Ermer-Stiftung ausgelobte und von der Stadt Leipzig vergebene Preis (6500 Euro) wurde am 5.10. im UT Connewitz im Rahmen der 40. Jazztage übergeben. Das Preisträgerkonzert bestritt Lucaciu mit seiner Band Plot.