Hörbucht

Antoine de Saint-Exupéry

Der kleine Prinz

Hörspiel von Kai Grehn

Silberfisch

Der kleine Prinz gehört zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. 140 Millionen Mal ist das Märchen des französischen Piloten und Autors Antoine de Saint-Exupéry weltweit verkauft worden, allein 11 Millionen Exemplare wurden in Deutschland abgesetzt. Der Rezensent kann bezeugen, dass es in den siebziger Jahren zu den Lieblingsbüchern der Hippiemädchen gehörte, mit denen er zur Schule gegangen ist. Seit Anfang letzten Jahres ist das Buch gemeinfrei, das heißt, jeder, der will, kann es auch veröffentlichen. Im Zuge dieser Entwicklung entstanden neue Übersetzungen, auch diese Hörspielfassung des WDR kann man sicher noch dieser Schwemme zurechnen.

Bearbeiter und Regisseur Kai Grehn setzt jedenfalls auf ein illustres Ensemble, in dem Alexander Fehling, der zum Beispiel in Tarantinos Inglourious Basterds zu sehen war, den kleinen Prinzen spricht und Martin Wuttke, als Theaterschauspieler großes Idol von Harald Schmidt und ehemaliger Leipziger Tatort-Ermittler, seinen Counterpart, den Piloten. Bis in die letzte Nebenrolle, von Jule Böwe bis Andreas Schmidt, setzt Grehn auf Prominenz. Die Musik von Carsten Nicolai alias alva noto sowie dem Elektronik-Duo Tarwater, beide eigentlich für eher avantgardistische Klänge bekannt, schmeichelt sich durchaus ins Ohr, ist aber alles in allem eher unauffällig.



Wer Probleme mit dem sauren Kitsch des Kunstmärchens für Erwachsene hat, dem wird allerdings auch die Hörspielfassung nicht darüber hinweghelfen. Die Konstruktion der Geschichte – warum eigentlich muss der kleine Prinz Selbstmord begehen, um unseren Planeten wieder verlassen zu können? – ist einfach zu seltsam, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Und die Philosophie, die dahintersteht, ist erstens ziemlich schlicht und wird von de Saint-Exupéry, dessen mysteriöser Tod über dem Mittelmeer dem Ruf seines Büchleins unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich auf die Sprünge geholfen hat, didaktisch doch sehr aufdringlich vertreten. Man sieht nur mit dem Herzen gut? Nun ja, die Augen sollen bei diesem Vorgang auch recht hilfreich sein.



Wem die Geschichte gefällt, der wird auch an diesem Hörspiel Vergnügen haben. Nur die Entscheidung, die Figur des Königs von Knautschgesicht Dieter Hallervorden sprechen zu lassen, erscheint einem völlig rätselhaft. PalimPalim! Eine Flasche Pommes, bitte…

Rolf Thomas