Hörbucht

Harry Rowohlt

Weihnachtliches

Random House Audio

*****

Er fehlt an allen Ecken und Enden. Seitdem Harry Rowohlt im letzten Jahr gestorben ist, ist man sogar dankbar für eine neue Zusammenstellung aus dem Archiv wie diese hier aus naheliegendem Anlass. So herzerfrischend liest der Mann mit dem Brummelbass, dass es wie die Faust aufs Auge zum Fest der Liebe passt. Aber natürlich konzentriert sich der Spezialist für schwarzen Humor auf Geschichten mit dem besonderen Dreh.

Dazu gehört vor allem eine längere Geschichte aus Holidays on Ice des US-Autors David Sedaris. Darin lässt sich der Ich-Erzähler als Weihnachtszwerg im Kaufhaus Macy’s engagieren und erzählt voller Sarkasmus, was da so alles geschieht. Die Geschichte dieses Hilfsarbeiters des Weihnachtsmanns schildert den Weihnachtsirrsinn aus der Froschperspektive und ist neben einer Abrechnung mit dem vorweihnachtlichen Kaufrausch auch eine sehr witzige Aufarbeitung der kommerziellen Hilfsbereitschaft. Denn das Kaufhaus hat auch einen „Tag des besonderen Kindes“, an dem behinderte, schwer erkrankte oder sonstwie benachteiligte Kinder ein Geschenk auf Kosten des Hauses erhalten, das vom Weihnachtszwerg übergeben wird. Mit sprödem Charme schildert Harry Rowohlt die perplexe Hilflosigkeit, als dem Weihnachtszwerg „Das nächste Kind hat keine Nase“ zugeflüstert wird. Das Weihnachtspersonal des Kaufhauses erhält außerdem Unterricht von einem Gebärdendolmetscher, damit es auch mit hörbehinderten Kindern kommunizieren kann. Mit bösem Humor fasst Sedaris zusammen, dass er anschließend „Der Weihnachtsmann hat einen Tumor von der Größe einer Olive im Hirn“ in Gebärdensprache sagen kann. Das alles und noch viel mehr liest Rowohlt mit stoischem Gleichmut – und lässt zwischen den einzelnen Kapiteln stimmungsvoll ein Weihnachtsglöckchen klingeln…

Auf der Doppel-CD sind außerdem noch Pastorale von David Lodge, Essen und Trinken an Weihnachten von Kingsley Amis und Der 50-Pfennig-Weihnachtsmann von Dan Kavanagh – das ist das Pseudonym, unter dem Julian Barnes Krimis schreibt – zu hören. Jede einzelne Geschichte ist ein wirksames Antidot gegen allzu besinnliche Weihnachten –

und Harry Rowohlt ein Vorleser, den man einfach nicht missen möchte.

Rolf Thomas