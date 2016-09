The London Column September 2016

In einer weitaus stilleren Weise ist unsere UK-Jazzszene immer tief bewegt, wenn einer der ihren stirbt.

In den vergangenen sieben Jahren ist mir beim Betreiben der Website LondonJazzNews aufgefallen, dass die Artikel mit der stärksten Wirkung und Resonanz meist die sind, die das plötzliche Ableben eines Musikers zum Thema haben und die deshalb über die Trauer hinaus auch noch Schock als Reaktion hervorrufen. Diese tragischen Umstände führen jedoch oft zu etwas Positivem, Lebensbejahendem.



Das jüngste Beispiel für einen tragischen Vorfall war der plötzliche Tod des Pianisten John Taylor bei seinem Auftritt auf einem Festival in Frankreich. Es passierte vor einem Jahr, doch es ist immer noch schwer zu begreifen. Seine ständige positive Präsenz ist durch den enormen Einfluss seiner Musik auf eine ganze Generation von Jazzmusikern garantiert. Ein anderes Beispiel für diese positive Reaktion war der Tod des jungen Trompeters und Promoters Richard Turner. Vor fünf Jahren, am 11. August 2011, starb der erst 27-Jährige bei einem Schwimmunfall. Sein Vermächtnis war es, anderen Musikern zu zeigen, dass auch sie Promoter werden könnten. Turners Beispiel wird besonders durch die regelmäßigen brillanten Promotions des Saxofonisten George Crowley an zwei Veranstaltungsorten in Nordlondon am Leben erhalten.



Der in den USA geborene Trompeter Abram Wilson starb 2012 nur 38-jährig unerwartet an Krebs. Seine junge Witwe, Jennie Cashman Wilson, hat sich seitdem mit enormer Energie der Geldbeschaffung für Projekte gewidmet, die Abrams Musik weiterführen, und so sein musikalisches Erbe lebendig gehalten. Auch der talentierte, in Kuba geborene Geiger Omar Puente sah sich mit Tragik konfrontiert. Seine Frau Debbie Purdy erlag im Dezember 2014 ihrem langjährigen Kampf mit MS nach ebenso langjährigen Versuchen, die Rechtslage in England hinsichtlich Suizidhilfe zu ändern. In diesem September wird Puente sein erstes Album als Leader seit 2009 vorstellen. Es ist Debbies Gedächtnis gewidmet, und der Titel der CD sagt alles: Best Foot Forward.



Jazzjournalist Sebastian Scotney betreibt die Website www.londonjazznews.com, schreibt für den DAILY TELEGRAPH und macht Dokumentarberichte für BBC Radio 3.