The London Column November 2016

Jazz ist oft Subkultur, aber das Festival bringt den Jazz einem weiteren Publikum nahe, indem die vielen verschiedenen, kleinen und oft obskuren Veranstaltungsorte davon profitieren, sich in einem gemeinsamen Programm zu präsentieren.



Publicity und Vorbesprechungen gelten meist den großen Zugnummern. Darunter finden wir diesmal Dave Hollands Gruppe AZIZA, in der seine Zusammenarbeit mit Chris Potter wiederauflebt. Wayne Shorter stellt sich ein, und unter den europäischen Teilnehmern sind Vincent Peirani und Michael Wollny zu nennen. In der Royal Festival Hall mit ihren 2500 Plätzen findet am Eröffnungsabend das Jazz-Voice-Gala-Konzert statt, unter der Woche spielt dann Jan Garbareks Gruppe mit Trilok Gurtu, und am letzten Abend setzt Madeleine Peyroux dort einen würdigen Schlussakzent. Das Festival bietet außerdem den Rahmen für die Galafeier zum 75. Geburtstag der Grande Dame des europäischen Jazzgesangs, Norma Winstone.



Diese Großkonzerte machen aber nur einen kleinen Teil des vielfältigen Festivalangebots aus. Neben kostenlosen Auftritten von noch weniger bekannten Musikern in den Foyers der großen Konzerthallen finden sich Beispiele der proaktiven Do-it-yourself-Kultur der Jazzszene, für die man den Weg zu den kleineren Clubs nicht scheuen darf. Nicht weit von der Royal Festival Hall finden wir den neuen Iklektic Club, wo das von zwei Frauen, Dee Byrne und Cath Roberts, geleitete LUME Collective mit der 20 Personen starken LUMEkstra einen interessanten Abend verspricht. Wenn man an Loose Tubes denkt, könnte man sagen, dass große, als Kollektiv operierende Ensembles in London Tradition haben. Im just renovierten Jazz Café in Camden Town ist eine weitere Veranstaltung mit Seltenheitswert angesagt: ein Pre-Release-Konzert der charismatischen Sängerin Carleen Anderson, die in einer neuen Show mit ihrem ersten Album seit 2005, Cage Street Memorial, ihre Lebensgeschichte in den amerikanischen Südstaaten erzählt.



Der aktuell niedrigere Kurs des Pfund Sterling macht eine Reise auf unsere Insel doch sehr attraktiv. Also, was steht einem Besuch des Festivals noch im Wege?



Jazzjournalist Sebastian Scotney betreibt die Website www.londonjazznews.com und produziert Dokumentarberichte für BBC Radio 3.