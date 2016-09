European Jazz Charts September 2016

Unter dem Banner "Europe JazzMedia" trafen sich Vertreter europäischer Jazzmagazine und fanden, dass es an der Zeit sei zu kooperieren, um unter Anderem europäische Jazzproduktionen mehr ins Gespräch zu bringen. Das erste Ergebnis dieses Treffens ist ein monatlicher Chart der europäischen Jazzpresse. Diese von Verkaufszahlen unabhängige Aufstellung wird monatlich aktualisiert und gibt einen kleinen Einblick über Entwicklung und Vielseitigkeit des Jazz.

Mike Flynn, Jazzwise:

Andre Canniere «The Darkening Blue" (Whirlwind Recordings)



Anna Filipieva, Jazz.Ru:

Maciej Fortuna Trio «Jazz» (Fortuna Music)

https://itunes.apple.com/cv/album/jazz/id1102777933 http://www.cdbaby.com/cd/maciejfortunatrio3



Jan Granlie, Salt Peanuts:

MARY HALVORSON «Meltframe» (Firehouse Records)



Christine Stephan, JAZZTHETIK:

TUULE KANN - JAAK SOOÄÄR «Teisele Kaldale / To The Other Side» (Tutl)

https://play.wimpmusic.com/album/22318767



Henning Bolte, Jazzism:

JAKOB BRO/THOMAS MORGAN/JOEY BARON «Streams» (ECM)



Magnus Nygren, Orkester Journalen:

Circadia «Advances and delays» (Sofa)



Cim Meyer, Jazz Special:

Ellen Andersson Quartet «I’ll Be Seeing You» (Prophone)

www.ellenandersson.com



Lars Mossefinn, Dag og tid:

LIVE MARIA ROGGEN «Apokaluptein» (Kirkelig kulturverksted)



Luca Vitali, Giornale della Musica:

Tigran Hamasyan «Atmospheres» (ECM Records)

https://vimeo.com/180594108



Axel Stinshoff, Jazz thing:

Steps Ahead «Steppin' Out» (Jazzline/Delta Music)



Madli-Liis Parts , Muusika:

Will Calhoun «Celebrating Elvin Jones» (Motéma Music)



Paweł Brodowski, Jazz Forum:

ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI QUINTET «Polish jazz - YES!» (Polskie Nagrania/Warner Music Poland)