Die Verleihung von Preisen ist ein Ritual inmitten der gesamtgesellschaftlichen Realität, mit Jazz und improvisierter Musik ringt ja eine immer wieder unterbewertete Kunstform samt angrenzenden Phänomenen stets um Sichtbarkeit und Anerkennung. Die erhält sie einmal im Jahr auf glamouröse Weise bei der Verleihung der Deutschen Jazzpreise. Inzwischen lebt man damit, dass sich an dem, was traditionell in diesem Kontext normal und gebräuchlich war, etwas ändert. Wenn die Welt sich wandelt, und das tut sie mit Riesenschritten, dann kommen auch wir nicht umhin, uns zu ändern.