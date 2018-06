Nachdem Lee Morgan, die Jazz Messengers, Horace Silver, Miles und viele andere die Vollmundigkeit in den Jazz zurückgebracht hatten, speiste sich der Hauptstrom des Jazz aus diesem Pool. Mithilfe immer ausgefeilterer Melodik und freierer harmonischer Auffassung entstand in den Jahrzehnten danach das, was man heute manchmal mit dem hässlichen Wort Post-Bop bezeichnet.